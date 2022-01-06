انتشار أمني في محيط كنائس بورسعيد استعدادا لاحتفالات عيد الميلاد

شهد محيط كنائس بورسعيد، اليوم الخميس، تشديدات أمنية واحترازية مكثفة استعدادا للاحتفال بعيد الميلاد المجيد، حيث انتشرت الكمائن الثابتة، والمتحركة وتم إغلاق الشوارع المحيطة بالكنائس.

وأكد مصدر أمني على أنه تم الدفع برجال الأمن والسيارات الثابتة والمتحركة في محيط الكنائس في بورفؤاد، وحي الشرق والزهور والمناخ لتأمين دخول المواطنين إلى محيط دور العبادة، حيث تم نشر دوريات أمنية بكل الطرق والمحاور على نطاق واسع.

يأتي ذلك بالإضافة إلى أعمال تأمين الميادين العامة والمحاور الرئيسية لأماكن التنزهات العامة ببورسعيد التي سيقضي بها المسيحيين أعياد الميلاد، مشيرا إلى إنشاء غرفة عمليات مركزية بمديرية الأمن يتم من خلالها التواصل المستمر على مدار 24 ساعة، وذلك طبقا لمحاور الخطط الأمنية التي اتخذتها وزارة الداخلية لتأمين فعاليات الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

ارتداء الكمامات شرط دخول الكنائس

كما شدد المصدر على اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا بمنع الدخول إلى الكنائس إلا بارتداء الكمامة والحرص على التباعد الاجتماعي لمواجهة الفيروس.

كما طالب المصدر، المواطنين بضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية لحمايتهم ولمنع انتشار فيروس كورونا، مقدما التهنئة لهم ولجميع أبناء مصر داعيا الله أن يكون عيد سعادة وأمن وانتهاء لوباء كورونا من البلاد.

انتشار سيارات الأحياء في محيط الكنائس

على الجانب الآخر تستمر سيارات ومعدات الأحياء في أعمال النظافة والتجميل اليوم بمحيط الكنائس وأماكن التنزهات العامة ببورسعيد، استعدادا لاستقبال عيد الميلاد المجيد.

وقال فوزي الوالي، رئيس حي الزهور ببورسعيد، في بيان، إن أعمال تجميل وإضاءة وتنظيف محيط كنيسة أبو سيفين بحي الزهور مستمرة، مهنئا المصريين بعيد الميلاد المجيد.