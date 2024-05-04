قصواء الخلالي: العرجاني وأسرته وأهل سيناء يتباهون بمشاركتهم في تنمية أرض الفيروز

استنكرت الإعلامية قصواء الخلالي، الهجوم على الشيخ إبراهيم العرجاني، رئيس اتحاد القبائل العربية، دون داعي أو مبرر، موضحة: «اتعجب من هذا الهجوم رغم أنه رجل وطني، ثبت ولاؤه للدولة المصرية وجيشها».

لا يوجد ما يخجل منه الشيخ ابراهيم العرجاني

وأضافت الخلالي، خلال تقديمها برنامج «في المساء مع قصواء» المذاع على فضائية «CBC»: «لا يوجد ما يخجل منه الشيخ إبراهيم العرجاني ولا أبناءه ولا عائلته والجميع يتباهى بمشاركة أبناء سيناء في جهود التنمية، فإبراهيم العرجاني رجل له قيمة لدى بدو سيناء، ويقوم بخدمة بلده والسيناوية، وصدر قرار بالعفو عنه في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك».

ثوابت الوطن لا يمكن هزها

وأكملت قصواء، أن ثوابت الوطن لا يمكن هزها أو تدميرها لأي سبب؛ قائلة: «رجاء التوقف عن التشكيك وبث الشائعات والتفكير بسوء تجاه هذا البلد»، موضحة أن اهالي سيناء، وقفوا بجانب الدولة المصرية ودعموها.

وختمت حديثها: «مستكترين على أبنائهم الخير ليه؟، المناطق الحدودية عامرة بالخيرات وأبناء سيناء أولى بتنميتها وأقدر على ذلك».