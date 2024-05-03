عضو اتحاد القبائل العريية: إبراهيم العرجاني عزز التضامن والتعاون بين أبناء سيناء

قال الشيخ سالم موسى حمدان سبيل عضو اتحاد القبائل العربية، إن تدشين الاتحاد يعد خطوة تاريخية تفتح آفاقًا جديدة لاستقرار وتطوير منطقة سيناء، مؤكدا أن هذه الخطوة تعزيزا للتعاون والتضامن بين أفراد المجتمع، مع التأكيد على الجهود المبذولة لتحقيق الرخاء والاستقرار في داخل سيناء بأكملها.

الجهود المشتركة بين القبائل والحكومة

وأضاف عضو اتحاد القبائل العربية في تصريحات لـ«الوطن»، أن الجهود المشتركة بين القبائل والحكومة المصرية تشكل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار في المنطقة. مؤكدا أن الشيخ إبراهيم العرجاني، رئيس الاتحاد، له العديد من الجهوده المتواصلة في دعم التنمية وتحقيق التقدم في سيناء.

وتابع: «يلتزم أبناء سيناء بدعم الجهود الحكومية المبذولة في سبيل تحسين الظروف المعيشية وتعزيز فرص العيش الكريم للمواطنين في المنطقة»، معربًا عن أمله في أن تسهم هذه الجهود في بناء مستقبل أفضل للمنطقة ولمصر بأسرها، مضيفا «دور العرجاني لم يقتصر فقط على تطوير البنية التحتية وتوفير الفرص الاقتصادية والاجتماعية لأبناء سيناء، بل امتدت جهوده إلى تعزيز التضامن والتعاون بين مختلف القبائل والعائلات في سيناء ، مما ساهم في تعزيز الروابط الاجتماعية وتعزيز الوحدة الوطنية».