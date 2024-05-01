متحدث «القبائل العربية» يعلن اختيار الشيخ إبراهيم العرجاني رئيسًا للاتحاد

أكد النائب مصطفى بكري، المتحدث باسم اتحاد القبائل العربية، أنه في ضوء المشاورات التي جرت تم الاتفاق على اختيار الشيخ إبراهيم العرجاني رئيسًا لاتحاد القبائل العربية، تقديرًا لدوره الوطني والاجتماعي.

وأشار «بكري»، خلال كلمته في المؤتمر التأسيسي الأول اتحاد القبائل العربية، وتدشين مدينة السيسي في شمال سيناء، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، إلى أنه تم اتفاق على اختيار أحمد رسلان ابن مطروح ورئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب سابقًا نائب للرئيس، كما تم اختيار اللواء أحمد ضيف صقر ابن جهينة بسوهاج نائب للرئيس، وسيتم اختيار نائب ثالث في مرحلة مقبلة، وتم اختياره متحدثًا رسميًا باسم الاتحاد.

وشدد على أنه خلال الأيام القادمة سيجرى الإعلان عن تشكيل مجلس رئاسي مكون من 20 عضوًا ومن مهامه إقرار التشكيلات القيادية الرئيسية واختيار الأمين العام للاتحاد، كما ستجرى الانتخابات للجان النوعية المختلفة.