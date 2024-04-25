عصام العرجاني: تعاهدنا على تنمية سيناء لتكون أقوى اقتصاديا

قال عصام العرجاني، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات العرجاني، إن التجمع اليوم من أجل الاحتفال بحدث عظيم، وهو عيد تحرير سيناء الحبيبة، حيث وجه الشكر لأسر الشهداء، وخاصة جنود القوات المسلحة المصرية الذين حاربوا ودفعوا الدم لتحرير سيناء.

وأضاف خلال كلمته باحتفالية مجلس القبائل بعيد تحرير سيناء الـ42، قائلًا: «كان لنا الحظ أن نشارك القبائل العربية منذ بداية الحرب وحتى يومنا هذا، قبائل كثيرة شاركت وعائلات، ولكن كلنا شاركنا في حاجة واحدة وهي الحزن لفقد أحباء كثر، وأنا خسرت ناس كثيرة من قبيلتي، وغيري أيضًا خسروا ناس كثيرة».

وتابع: «عشان كده تعاهدنا، العهد والوعد إننا نبتدي معركة التنمية، والمعروف عن شيم أهالي سيناء، أنهم إن قالوا فعلوا، وإن فعلوا لا يخشوا وإن خشوا لا يخشوا إلا الله، ومعركة التنمية جيل بيسلم جيل، الجيل اللي قبلنا سلمنا سيناء العظيمة، ودورنا إحنا كشباب وأهالي سيناء».

وأكمل: «من حسن حظي النهاردة إني بمثلهم، نوصل للجيل اللي بعدنا سيناء عظيمة، سيناء أجمل، وأقوى اقتصاديًا وأقوى زراعيا وصناعيا، شركات كتير قدرت تنجح وتوصل للعالم وتعدي حدود مصر الغالية منهم شركة العرجاني النهاردة بقى لها وجود في أماكن كتيرة خارج حدود مصر، في السعودية والإمارات والأردن وليبيا الشقيقة، وشركات كتير غيرنا بدأوا من سيناء الحبيبة».