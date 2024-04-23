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دراما المتحدة

حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 23-4-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي

كتب:

صفية النجار
12:04 ص | الثلاثاء 23 أبريل 2024
برج الميزان

برج الميزان

يعرف برج الميزان بتقلب المزاج والتردد أمام القرارات الكبيرة، لكنه يتسم بالمرونة واللباقة والشخصية الخدومة المحبوبة ويميل إلى الوضوح والحسم رغم أنه يتردد في العموم.

ومن مشاهير برج الميزان الزعيم الهندي المهاتما غاندي، والهضبة عمرو دياب، وتقدم «الوطن»، عبر السطور التالية حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 23-4-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقا لموقع الأبراج.

حظك اليوم برج الميزان مهنيا

الوقت مثالي لبداية جديدة، سواء كان ذلك بمشروع جديد أو فرصة عمل جديدة حاول يا برج الميزان الاحتفاظ بهذه الطاقة حتى تصل إلى وجهتك النهائية، والتفاهم المتبادل مع الشركاء يمكن أن يؤدي إلى تحالف مالي واعد، واستمر في استكشاف طرق جديدة لتحقيق زيادة كبيرة في أرباحك.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيا

من المحتمل أن تقابل شخص مبهر إلى حد ما وستقضي معه وقت ممتع، وهذا الشخص لديه القدرة على أن يصبح مقريا منك، فاحتفظ بمخاوفك المتعلقة بالعمل في الخلفية في الوقت الحالي واستمتع بوقت مثير من الاكتشافات مع شخص حيوي للغاية.

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بقلم صفية النجار