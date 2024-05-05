«القومي للمرأة» يدرب 120 سيدة بالفيوم على حرفة الخزف وصنع العرائس (فيديو)

نظم المجلس القومي للمرأة ورشتين تدريبيتين في محافظة الفيوم، تلقت فيها 120 امرأة من مركز يوسف الصديق تدريبات على فن صناعة الخزف وتصميم العروسة نورة.

ورشة لمدة أسبوعين

وشاركت كل امرأة بجدية وحماس في الورش التي استمرت لمدة أسبوعين، وكانت النتيجة إنتاج 120 عروسة، بالإضافة إلى مجموعة من المنتجات الخزفية المتميزة التي تعكس مهارة وإبداع المشاركات.

وهذا البرنامج التدريبي جزءا من مشروع تنمية الأسرة المصرية، ويتم تنفيذه تحت رعاية المجلس القومي للمرأة، والمشغل المصري في الفيوم واحد من بين عدة مشاغل ووحدات إنتاجية تم إنشاؤها لدعم هذا المشروع القومي.

تمكين اقتصادي للمرأة

والهدف من هذه الورش تمكين النساء اقتصاديًا وتعزيز مكانتهن في المجتمع من خلال تطوير مهاراتهن الحرفية والفنية.

كما يسلط الضوء على القوة الكامنة في المرأة المصرية، ويؤكد أهمية دورها في تحقيق التنمية المستدامة والشاملة.

دور القومي للمرأة في تعزيز قدرات المرأة

يُظهر هذا النشاط التزام المجلس القومي للمرأة بتعزيز قدرات النساء، وتشجيعهن على الاعتماد على أنفسهن، واستخدام مواهبهن لخلق فرص عمل، وتحسين مستوى معيشتهن وأسرهن.

ومن خلال هذه المبادرات، تُعزز الدولة مفهوم العمل الجماعي والتعاون بين النساء في القرى والمدن، ما يسهم في بناء مجتمع أكثر تماسكًا وتقدمًا.