«القومي للمرأة»: تمكين النساء يأتي من خلال إرادة سياسية داعمة

قالت الدكتورة نسرين البغدادي، عضو المجلس القومي للمرأة، إن تمكين المرأة يأتي من خلال إرادة سياسية داعمة لذلك، موضحة أن النساء عامل رئيسي في زيادة الناتج الإجمالي.

القوانين والتشريعات التي عظمت المرأة

وأضافت «البغدادي»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن هناك العديد من القوانين والتشريعات عظمت المرأة، وعملت على تقليل الفجوة بين الجنسين، وألا يكون هناك تمييز بينهما، موضحة أن قانون الخدمة المدنية أعطى للمرأة العديد من الحقوق سواء زيادة الإجازات، أو تولي المناصب القيادية، وأن يكون لها الحق في أن ترعى أسرتها، بالإضافة إلى إعطائها إجازة مدفوعة الأجر لمراعاة ظروفها الخاصة.

المحاور المهمة في الاستراتيجية الوطنية

وأكدت عضو المجلس القومي للمرأة، أن أحد المحاور المهمة في الاستراتيجية الوطنية، تتمثل في تغيير نظرة المجتمع للمرأة ونظرة المرأة لنفسها، موضحة أنه تم الكشف عن بعض المفاهيم التي يرى بها المجتمع المرأة.

وتابعت أنه يجب رسم سياسات تدخلية تستهدف تلك المفاهيم المستقرة والتي يجب أن تتغير مثل أن هناك نسبة كبيرة يرون أن هناك حق للرجل «الزوج أو الأب أو الأخ» في التصرف في مال المرأة.