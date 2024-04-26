«القومي للمرأة» يشيد بحلقات «يوميات صفصف»: يقدم رسالة هادفة للمجتمع

أشاد المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي بحلقات برنامج «يوميات صفصف»، والذي تقدمه الفنانة صفاء أبو السعود والفنان أحمد صيام، وعُرض ضمن خطة المسلسلات الإذاعية في شهر رمضان 2024 عبر العديد من المنصات الرقمية المتنوعة.

تناول العديد من قضايا المرأة

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن سعادتها باهتمام المسلسل بتناول عدد من قضايا المرأة ضمن حلقاته مثل ظاهرة الابتزاز الإلكتروني، ودور المرأة المعيلة، وقضية الغارمات، ودور المرأة في تربية النشء من ذوي الإعاقة وغيرها من القضايا، ما يُساهم في رفع الوعي بقضايا المرأة.

وأكدت رئيسة المجلس سعادتها باستعادة المسلسلات الإذاعية لرونقها وأصبح لها جمهور خاص يتابعها بعد تراجعها لسنوات طويلة، متمنية المزيد من الأعمال الإذاعية الهادفة التي تتناول قضايا المرأة.

مسلسل يوميات صفصف

تجدر الإشارة إلى أنّ مسلسل «يوميات صفصف» من بطولة الفنانة صفاء أبو السعود، والفنان أحمد صيام، ومشاركة حلمي فودة، ومصطفى درويش، ونجاح حسن، وعبير مكاوي، وأمير عجمي، والمسلسل من تأليف أحمد القصبي، وإخراج تامر شحاته، وهو عبارة عن حلقات متصلة منفصلة تدور في إطار اجتماعي كوميدي ويرصد مجموعة من أهم العادات والتقاليد الاجتماعية في المجتمع فيما يعرض يومياً الساعة الرابعة عصرًا على العديد من المنصات الرقمية منها «فيسبوك، يوتيوب، أنغامي، ساوند كلاود، آب ستور».