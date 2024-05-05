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أعضاء التحالف الوطني يقدمون التهنئة للأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد

كتب:

يسرا البسيوني
12:28 ص | الأحد 05 مايو 2024
التحالف

التحالف

شارك وفد من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في احتفالات عيد القيامة المجيد، بباقات الزهور، مقدما التهنئة للأشقاء الأقباط، وذلك في إطار مشاركة المواطنين احتفالاتهم بالأعياد والمناسبات.

وأشار التحالف الوطني في بيان له، إلى زيارة وفد من مؤسسة «أبو العينين» للعمل الثقافي والاجتماعي عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، كنائس مطرانية الشهيد العظيم ومارجرجس، وكنيسة رؤساء الملائكة ميخائيل، وكنيسة الشهيد العظيم مارجرجس، والكنيسة الكاثوليكية، وكنيسة الشهيد العظيم مارمرقس، والكنيسة الانجلية، و قدم الوفد لأشقائنا باقات الزهور لتهنئتهم بعيد القيامة المجيد.

ولفت التحالف إلى مشاركة مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية لتنمية المجتمع، في الاحتفالات بعيد القيامة المجيد، لتهنئة الإخوة الأقباط بعيدهم ومشاركتهم الاحتفالات.

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بقلم يسرا البسيوني