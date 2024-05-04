البابا تواضروس خلال قداس عيد القيامة: نشكر الرئيس السيسي على محبته الدائمة

هنأ البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الأقباط بانتهاء الصوم الكبير بعد قضاء 55 يوما من الصوم، كما هنأهم بعيد القيامة المجيد، وكذلك جميع الكنائس القبطية الأرثوذكسية في الخارج والداخل.

وقدم بابا الإسكندرية، الشكر للرئيس السيسي على تهنئته بعيد القيامة المجيد، وكذلك تهنئة الأقباط بهذه المناسبة.

عظة البابا تواضروس

وتحدث البابا، خلال كلمته في قداس عيد القيامة عن القوة والتي تتعدد في الحياة، متسائلا: ما هي أكبر قوة في حياة الإنسان»، ليجيب: هي قوة الله الذي علمنا من خلال أحداث أسبوع الآلام السابق لعيد القيامة والذي من خلال لحن ثوك تي تي جوم لك القوة والمجد، والذي يعلم البشر قوة الله، والإنسان الذي لا يعرفها يعيش في خطية.

وتابع البابا، أن الله لا يغفر لك إلا عندما تغفر لأخيك، ومقابلة الإنسان للشر بالخير عمل قوي فهناك علاقة طردية بين غفرانك لأخيك وغفران الله لك.

وتابع، أن هذا الغفران بطول حياة الإنسان، وفي أحداث الصليب والقيامة نجد مثل هذه الأحداث، مضيفا: «السيد المسيح وهو على الصليب، ورغم أن اليهود يحملون دمه حتى اليوم في رقابهم، قال يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون».

وأضاف البابا، أنه لايوجد إنسان بلا خطية، ولكن من لا يعترف بخطيته يعيش بذنبها، وعندما يتسامح مع الآخر ويغفر لمن أساء إليه، فهذه هي القوة، وأن يستطيع الإنسان أن يغفر للآخر ويتسامح معه، فتكون النتيجة أن ينال الرحمة من من حوله والله، والقيامة ليست حدث تاريخي ولكنها روح حيث يرها الإنسان في حياته.

واختتم: بشكر الرئيس على محبته الدائمة ومشاركته في الأعياد، مصليا من أجل أن يحفظ الله بلادنا ونصلي من أجل الشعوب التي تعيش في حروب.