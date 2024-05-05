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ضياء رشوان: إعادة المحتجزين آخر ما تبقى لنتنياهو بعد فشله في تحقيق أهدافه

كتب:

محمد عزالدين
12:17 ص | الأحد 05 مايو 2024
ضياء رشوان

ضياء رشوان

قال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن إسرائيل هي المهاجم، والشعب الفلسطيني يأخذ وضع المدافع عن نفسه.

وأضاف رشوان، خلال لقائه عبر برنامج في «المساء مع قصواء» تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة «سي بي سي»، أن إسرائيل من خلال حربها على فلسطين، فرضت على نفسها قيودا وحصرت نفسها في بعض الأهداف التي لن تتحقق وهي إنهاء حماس وتدمير القوة العسكرية، وتحرير المحتجزين.

وأوضح أنه بعد فشل إسرائيل في تحقيق أهدافها في غزة لا يتبقى أمام نتنياهو إلا العودة بالأسرى.

وأكد أن الشعب الفلسطيني يريد إنهاء الاحتلال على أراضيه، وعدم الانتقاص من أراضي غزة، وتحويلها لمناطق عازلة، وأيضا الوقف الفوري لإطلاق النار، وهذا يحدث من خلال تحرير وتبادل الأسرى والمحتجزين.

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