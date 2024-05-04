عضو الفريق القانوني الفلسطيني: هناك محاولات لتقويض أحكام الجنائية الدولية ضد قادة إسرائيل

قالت نميرة نجم، عضو الفريق القانوني لفلسطين بمحكمة العدل الدولية، إن التحرك القانوني الراهن في المحاكم الدولية، يمثل ضغوط على إسرائيل بلا شك، لافتة إلى أن الأنباء حول تحرك المحكمة الجنائية الدولية، بإصدار أمر توقيف ضد المسؤولين الإسرائيليين، لا يمكن أن يُرى إلا بشكل إيجابي، والآن رغم التخوفات من الجانب الإسرائيلي من إصدار هذا القرار، إلا أن هناك محاولات كبيرة لتقويض إصداره.

أمريكا وإسرائيل تحاولان تقويض معاقبة المسؤولين الإسرائيليين

ضافت «نجم» خلال حوارها مع الإعلامية أمل الحناوي، ببرنامج «عن قرب»، المذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن محاولات التقويض تأتي من جانب الولايات المتحدة وإسرائيل، ومن جانب آخر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، رغم اعترافه بولايته القضائية الواضحة عن ما يحدث في غزة، إلا أنه حتى الآن، أثبت بالأقوال والأفعال عدم الجدية في القضية.

ضرورة عزل المدعي العام للجنائية الدولية

وواصلت: «نادينا بضرورة قيام الدول الداعمة لفلسطين بعزل المدعي العام، لعدم آداءه واجبات وظيفته بالشكل الأمثل، وتصاعد من الجانب الإسرائيلي، تصريحات لوقف إصدار هذا الأمر، حتى وصل إلى أن نتنياهو، الذي أعلن أنه سينتقم من السلطة الفلسطينية، وإذا صدر القرار فعلا بعزل المدعي العام، ستقوض حركة القادة الإسرائيلي، لكن إذا سافروا، فأعضاء المحكمة ملزمين بإلقاء القبض عليهم».