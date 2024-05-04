أستاذ قانون دولي: الانتهاكات بغزة تدخل في مسؤولية إسرائيل كدولة احتلال

قال الدكتور مجيد بودن، أستاذ القانون الدولي، إن محكمتي الجنائية الدولية والعدل الدولية قراراتهما نافذة وملزمة، علما بأن «العدل الدولية» تنظر في القضايا بين الدول ولا تنظر فيما يخص الأشخاص؛ لكن تأخذ بعين الاعتبار ما يفعله الأشخاص وتنسبه إلى الدولة التي يمثلها ذلك الشخص، فتعتبر ما يقوم به نتنياهو يعتبر هذه الأفعال أفعال الدولة وليست أفعاله كشخص فقط.

مسؤولية إسرائيل كدولة احتلال

وأضاف «بودن»، خلال مداخلة ببرنامج «عن قرب من أمل الحناوي»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، وتقدمه الإعلامية أمل الحناوي، أن محكمة العدل الدولي تنظر الآن في هذه المسؤوليات أي مسؤولية إسرائيل كدولة وكل أجهزتها بما فيها القضاء والبرلمان والجيش والحكومة الإسرائيلية فكلها أدوات وأجهزة للدولة الإسرائيلية والتي هي مسؤولة عن ذلك.

تطبيق القانون الدولي

وأشار إلى أن المحاكمة تكون على أساس تطبيق القانون الدولي أي أن القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا تمنع قيام أي أعمال إبادة جماعية، بجانب المبادئ الأساسية للقانون الدولي في مسؤولية الدولة التي تتصرف كأنها دولة احتلال لها مسؤوليات أنها لها مسؤولية حماية الدولة والشعب الذي تحتله، وبالتالي كل الانتهاكات في غزة تدخل في مسؤولية إسرائيل كدولة احتلال مسؤولة.