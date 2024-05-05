ضياء رشوان: بلومبرج اعتذرت عن خطأها بشأن الاقتصاد المصري بعد تواصلنا معهم

كشف ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، كيفية تعامل هيئة الاستعلامات مع وكالة بلومبرج بعد تقريرها الأخير عن الاقتصاد المصري واعتذارها والتعديل.

وقال رشوان خلال لقائه في برنامج «في المساء مع قصواء»، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، على قناة «سي بي سي»: «فوجئنا منذ أيام بوجود موضوع لوكالة بلومبرج يتحدث عن الاستثمارات العربية في مصر، وحرفت بعض الصفحات التابعة للوكالة بتحريف الأمر وكتبت عناوين: مصر للبيع».

ونوه إلى أن السوشيال في البلاد الكبرى، وسيلة للنقل فيما يتعلق بالوكالات الكبرى مثل بلومبرج، ولكن ما حدث بشأن هذه الواقعة كان اختراعا منهم.

وواصل: «تواصلنا مع بلومبرج بالخطأ الفادح والمعلومات المغلوطة عن الاقتصاد المصري واعترفوا به وتم التصحيح على الفور على كافة صفحاتهم على شبكات التواصل الاجتماعي».

واختتم: «يوجد تحقيق الان في الواقعة، وعوقب من قام بهذا الأمر، وهذا شيء محمود من الوكالة، وفي النهاية نبحث عن الحقيقة».