ضياء رشوان: وكالة بلومبرج أقرت بوجود خطأ في تقريرها عن مصر

قال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن الهيئة العامة للاستعلامات لا تطلب من الصحف الأجنبية أن تطبق المعايير المصرية، فكل وسيلة إعلامية لديها كود أخلاقي، وتحاسب محرريها بناء عليه، وبالتالي في واقعة تقرير وكالة بلومبرج بشأن تقرير الاقتصاد المصري تمت مطالبتهم باللجوء للكود الخاص بهم، وتعد هذه أفضل وسيلة لتنظيم العمل.

وأضاف «رشوان»، خلال لقاء ببرنامج «حديث الأخبار»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، وتقدمه الإعلامية ريهام السهلي، أن وكالة بلومبرج أقرت بوجود خطأ، وأن هذا الخطأ جارٍ المحاسبة عليه داخليا، وأن من تسبب فيه ليس مكتب القاهرة، إنما مجموعة من العاملين في نيويورك أو لندن المسؤولين عن السوشيال ميديا هناك.

وتابع رئيس الهيئة العامة للاستعلامات: «من المفارقات أن بعض الناس علقوا على صفحاتهم بالسوشيال ميديا على العنوان الخاطئ الخاص بوكالة بلومبرج ولم يكلفوا خاطرهم قراءة الموضوع الأصلي، فاعتبروا هذا العنوان كافيا للتدليل على الخراب الذي يحل بمصر واستفاضوا».