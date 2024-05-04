متحدث «الوزراء»: رفع التصنيف الائتماني لمصر شهادة جديدة لنمو الاقتصاد المصري

علق المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، على رفع التصنيف الائتماني لمصر، قائلا: «يعكس شهادة جديدة للتطوارت الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد المصري»، موضحا أن مجلس الوزراء أعلن أن منذ نجاح الحكومة في اكتساب صفقات استثمارية كبيرة وأننا مازلنا نسعى لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

تابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبني عسل عبر برنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر قناة «الحياة»، أننا بدأنا في عمليات إصلاحية وخطوات إيجابية على أرض الواقع منها ضبط سعر الصرف، وتحسين المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري، موضحا أن هذا الأمر انعكس على نظرة المستثمرين الأجانب، ومؤسسات التمويل الدولية بالإيجابية وسنستمر في هذا المسار.

وأوضح أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أوضح خلال المرحلة السابقة أن المؤشرات الإيجابية الأخيرة ليست نهاية المطاف وأنه لابد من إصلاح عملية شاملة للاقتصاد المصري بإصلاح هيكلي شامل يهدف لمعالجة اختلالات في الاقتصاد المصري، ووضع مصر على أساس ثابتي يمكنها من مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة ممثلا بـ«السيطرة على التضخم، وجذب الاستثمارات الأجنبية، ودعم دور القطاع الخاص، والعمل على رفع معيشة المواطنين».