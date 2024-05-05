4 شروط للحصول على تأشيرة البدو الرقمية.. أتاحتها إيطاليا بإقامة لمدة عام

تمثل تأشيرات البدو الرقمية حقبة جديدة في العمل عن بعد والسفر الدولي، خاصة بعدما سمحت دولة إيطاليا مؤخرا لغير سكان الاتحاد الأوروبي فرصة للحصول عليها والإقامة داخل المدن الإيطالية لمدة عام حال توافر الشروط المرتبطة بها.

تفاصيل حول تأشيرة البدو الرقمية

وبحسب ما ذكرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، تم تصميم تأشيرات البدو الرقمية خصيصًا للأفراد الذين يكسبون عيشهم من خلال العمل عن بعد أو العمل الحر، مما يسمح لهم بالعيش والعمل في بلد أجنبي لفترة محددة، وعادة ما تكون أطول مما تسمح به التأشيرات السياحية النموذجية.

ويعد الغرض من تلك التأشيرات تلبية الاتجاه المتزايد للترحال الرقمي، حيث يستفيد الأشخاص من التكنولوجيا للعمل عن بعد أثناء السفر، ومن فوائدها توفير فترات إقامة أطول كما أنها تتضمن أحيانًا مزايا ضريبية أو حوافز أخرى.

شروط الحصول على تأشيرات البدو الرقمية

وتتضمن متطلبات الأهلية الشائعة لهذه التأشيرات إثبات الدخل الثابت عن بعد، وتغطية التأمين الصحي، وعدم وجود سجل جنائي، كما قد يكون لدى بعض البلدان حدود دخل محددة لضمان قدرة المتقدمين على إعالة أنفسهم أثناء إقامتهم، مثلما حدث في تأشيرة إيطاليا والتي اشترطت حصول المتقدم على دخل ما لا يقل عن 28000 يورو «23955 جنيهًا إسترلينيًا / 29833 دولارًا» سنويًا.

وللتأهل للحصول على تأشيرة البدو الرقمية، يحتاج المتقدمون عادةً إلى استيفاء معايير محددة، بحسب ما كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية:

- إثبات العمل عن بعد: يجب على المتقدمين عادةً إثبات أنهم يعملون أو يديرون شركة تسمح لهم بالعمل عن بعد.

- عتبة الدخل: تتطلب العديد من البلدان إثباتًا على وجود دخل ثابت فوق حد معين لضمان الاكتفاء الذاتي.

- التأمين الصحي: غالبًا ما يكون التأمين الصحي الدولي الصالح شرطًا أساسيًا لتغطية أي احتياجات طبية أثناء الإقامة.

- سجل جنائي نظيف: عادةً ما يكون فحص الخلفية مطلوبًا لضمان سلامة وأمن البلد المضيف.