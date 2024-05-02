تخص فئة واحدة لمدة عام.. معلومات عن تأشيرة إيطاليا الجديدة

في الوقت الذي أعلنت دولة إيطاليا السماح لغير سكان الاتحاد الأوروبي فرصة للحصول على «تأشيرة البدو الرقمية»، بدأ الكثير من الشباب يبحثون عن تفاصيل تلك التأشيرة والتي تسمح للعاملين عن بعد بالعيش والعمل داخل مدن إيطاليا لمدة تصل إلى عام حال الحصول على التأشيرة.

من هم البدو الرقميون؟

وقبل التطرق لتفاصيل تأشيرة البدو الرقمية، يجب الإشارة إلى الأشخاص الذين تستهدفهم إيطاليا والمعرفون باسم «البدو الرقميون»، وهم أشخاص يعملون عن بعد إما في وظيفة بدوام كامل في شركات لديها سياسة العمل عن بعد أو يعملون بشكل مستقل إذا كان لديهم نشاط تجاري، كما يستخدمون التكنولوجيا بشكل أساسي «الاتصالات والإنترنت» لبيع المنتجات أو الخدمات أو تسويقها أو تقديمها.

وبحسب ما جاء في موقع مركز المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء خلال العدد الأسبوعي رقم 147 من نشرتها، إن البدو الرقميين يستفدون من الإمكانات الجديدة للعمل الرقمي؛ إذ ينتقل البدو الرقمي من مكان إلى آخر مع الاستمرار في العمل عبر الانترنت مما يمنحهم المرونة في السفر.

تفاصيل حول تأشيرة البدو الرقمية

لم يشهد أي عام تحولات إلى العمل عن بُعد أكثر من عام 2020، عندما اضطر ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم إلى العمل من المنزل بسبب جائحة كوفيد-19، ومن هنا زادت شعبية البدو الرقميين.

وتُعد التأشيرات أحد الاعتبارات الرئيسة للبدو الرقميين، وتأشيرات البدو الرقمية هي تصاريح تسمح بالعمل عن بُعد في بلد أجنبي، من خلال العمل لدى صاحب عمل أو شركة في البلد المضيف، أو العمل بشكل مستقِل من خلال الإنترنت، وتُعد التأشيرة الأساس المُحفِّز للعمل كبدو رقمي، وذلك ليس فقط بسبب التكلفة والمستندات المطلوبة، ولكن أيضًا بسبب الحرية التي تسمح بها؛ حيث تُعد تأشيرة الإقامة لمدة طويلة الأجل أو تأشيرة البدو الرقمية المحددة حافزًا كبيرًا لاختيار بلد يتمتع بسمات وعوامل جذب جذّابة أخرى.

إجراءات تاشيرة البدو الرقمية

وتختلف إجراءات الحصول على التأشيرة من بلد لآخر؛ حيث تطلب بعض البلدان ملء الطلب عبر الإنترنت ثم طباعته وتوقيعه، بينما تطلب منك بلدان أخرى ملء النموذج في السفارة أو القنصلية شخصيًّا، كما قد تطلب بعض الدول دفع الرسوم مسبقًا وتقديم الإيصال كجزء من المستندات.

كما تختلف مدة التأشيرة من بلد لآخر؛ ففي بعض الدول تكون صالحة لمدة سنة إلى سنتين، وقد تسمح لك بعض البلدان بتمديد تأشيرة البدو الرقمية الخاصة بك لمدة تصل إلى خمس سنوات إذا كنت تستوفي المعايير المؤهلة.

أما عن تكلفة التأشيرة، فيمكن أن تتراوح تكلفة تأشيرة البدو الرقمية من 200 دولار إلى 2000 دولار؛ إذ أن بعض دول الكاريبي، مثل بربادوس وأنتيجوا وبربودا، لديها أعلى رسوم تقديم للحصول على تأشيرات البدو الرقمية، وتصل إلى 3000 دولار للطلبات العائلية، في حين تقدم بعض البلدان، مثل جورجيا، تأشيرات البدو الرقمية مجانًا؛ لجذب المزيد من المتقدمين.

تختلف قوانين الامتثال الضريبي من بلد لآخر، فعلى سبيل المثال: إذا كان لديك تأشيرة بدوية رقمية في إستونيا وتبقى فيها لأكثر من 183 يومًا، فأنت تُعد مقيمًا خاضعًا للضريبة، ومن ناحية أخرى، تتمتع بعض البلدان بإعفاء ضريبي لمدة عام واحد للبدو الرقميين، ويجب عليك التحقق مسبقًا من البلد المضيف.