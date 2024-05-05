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مراسل القاهرة الإخبارية: حشود روسية بمناطق متاخمة لجنوب وشرق أوكرانيا

كتب:

محمد عزالدين
02:14 ص | الأحد 05 مايو 2024
الجيش الروسي

الجيش الروسي

قال غيث مناف، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في كييف، إن هناك تحشيدا روسيا واسع النطاق حول المناطق الشرقية والجنوبية من الأراضي الأوكرانية، بات أكثر وضوحا اليوم، حيث باتت هذه القوات اليوم أكثر كثافة عن ذي قبل.

وأضاف خلال رسالة على الهواء، أن رئيس المخابرات الأوكراني صرح بأن هذه القوات تقاتل بروح الجسد الواحد، رغم أن تصريحه لم يكن رسميا من هيئة الأركان العسكرية الأوكرانية، فإن هذا يؤكد أن القوات الروسية بدأت التحشيدات العسكرية وزج الكثير من المقاتلين بالمناطق الأوكرانية.

ولفت إلى أن المخابرات البريطانية، التي دائما تسجل آخر التطورات يوما بيوم، ذكرت أن وزارة الدفاع الروسية اليوم بدأت تحشيد الكثير من المواطنين الروس لزجهم في صراع ما يسمى بـ«حرب الاستنزاف»، وهذا هو الشيء الذي تمت مشاهدته ومعاينته في أوكرانيا من حيث أعداد القوات الروسية التي أصبحت أكثر كثافة من ذي قبل.

ولفت إلى أن القوات الروسية تحاول القوات السيطرة على منطقة تاسنيار، والذي يعد هدفا وضعه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كبرهان يحاول من خلاله إثبات وجوده بالداخل الأوكراني تزامنا مع يوم النصر الذي يصادف 9 مايو.

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بقلم محمد عزالدين