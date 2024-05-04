ترفضها موسكو.. محادثات سلام مرتقبة بين روسيا وأوكرانيا في سويسرا

تكتسب روسيا العديد من الأراضي الأوكرانية، فيما تتراجع كييف إلى الخلف، وفي وقت قدمت واشنطن مساعدات أمريكية بمليارات الدولارات إلى كييف، تقصف موسكو مخازن وقطارات الأسلحة، هكذا تمر الأيام على الحرب التي دخلت عامها الثالث.

وفي أعقاب ذلك، تحتضن سويسرا محادثات السلام يومي 15 و16 يونيو المقبلين، بناء على طلب من الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وقال «زيلينسكي»، إنه جرى إرسال الدعوات إلى الدول من أجل محادثات السلام مع روسيا، ووصف القمة بأنها «أول فرصة حقيقية لبدء استعادة السلام العادل»، مضيفًا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيحاول وقف وعرقلة جهود المشاركين في القمة، بالتلاعب وبالقصف على الأراضي الأوكرانية، بحسب وكالة «رويترز».

خطة من أجل محادثات سلام بين كييف وموسكو

وكان الرئيس الأوكراني، قال في وقت سابق من شهر أبريل الماضي، إنه يجهز خطة من أجل محادثات سلام مع موسكو، وستكون بنودها جاهزة وتتضمن تفاصيل بشأن ما سيحدث خلال اللقاء الأول، ثم بعد ذلك، سيتم إعداد خطة كاملة بشأن المفاوضات، كما اعتبر أنه لا حاجة لحضور روسيا.

الرئيس الأوكراني كان يرفض أي محادثات سلام مع فلاديمير بوتين

جدير بالذكر أن الرئيس الأوكراني كان يرفض في وقت سابق أي حوار أو سلام مع «بوتين» وأي دور لها في التسوية، وأصر على ضرورة تحقيق أوكرانيا الانتصار في الحرب على الأرض، لكن الخسائر الأخيرة والانتصارات الروسية المتكررة والانسحاب الأوكراني من الأراضي والأزمات التي يعانيها الجيش، دفعت «زيلينسكي» إلى التفكير بالسلام مع روسيا.

روسيا: ليس هناك أي جدوى من مؤتمر سويسرا

بدورها، قالت روسيا إنها لا ترى أي جدوى من عقد مؤتمر تعتزم سويسرا عقده في منتصف يونيو لبحث كيفية إنهاء الصراع في أوكرانيا والذي لم تتم دعوة موسكو إليه حاليًا.

وقالت الحكومة السويسرية يوم الخميس إن روسيا ليست من بين عشرات الدول المدعوة حتى الآن، والتي يصل عددها إلى 100 دولة، لكن على الرغم من أن سويسرا أكدت اهتمامها بضم روسيا للمفاوضات، إلا أن موسكو أكدت مرارًا عدم اهتمامها بذلك.

المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، قالت بدورها إن روسيا لن تشارك في المؤتمر، أو حتى أي أحداث أخرى حول السلام مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.