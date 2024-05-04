روسيا تسرع وتيرة التسليح قبل أيام من احتفالات عيد النصر.. وأكاديمي يكشف الأسباب

قال رامي القليوبي، الأكاديمي والباحث السياسي، إنَّ القوات الروسية تسعى للسيطرة على مزيد من الأراضي الأوكرانية بل وتسابق الزمن قبل وصول مزيد من الأسلحة للطرف الأوكراني، بهدف إحكام سيطرتها على مدن «كييف»، خاصة وأن هناك أياما قليلة تفصلنا عن تنصيب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لولاية جديدة.

وتابع «القليوبي»، خلال مداخلة هاتفية له على شاشة «إكسترا نيوز»: «احتفالات روسيا بذكرى انتصارها على ألمانيا النازية ستحل خلال أيام وتسمى بـ عيد النصر ويتم خلالها الاحتفال باستعراض عسكري كبير في الساحة الحمراء، وبطبيعة الحال لا بد لموسكو أن تسابق الزمن لإحكام السيطرة على مزيد من المدن».

ويرى القليوبي، أنَّ تسريع وتيرة التسليح الروسي لا يعني بالضرورة اندلاع حرب كبيرة بين روسيا وأوكرانيا أو مواجهة كبرى، موضحاً: «السلاح النووي ليس سلاحاً للاستخدام في النزاع الإقليمي بل تم تطويره في الأساس كوسيلة للردع، إنما تلجأ إليه روسيا لتحصين نفسها من أي تهديد وجودي أو حتى وقت المساس بمصالحها».