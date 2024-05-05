عاجل.. ظاهرة فلكية نادرة تنير سماء مصر اليوم.. ما أفضل وقت لمشاهدتها؟

في ظاهرة فلكية بديعة، تشهد سماء مصر اليوم مشهدًا رائعًا، إذ تتزين السماء منذ الصباح الباكر قبل شروق الشمس، وتمطر أكثر من 50 شهابًا في الساعة، لاقتران القمر مع كوكب المريخ المعروف باسم «الكوكب الأحمر»، وهو موعد شهب إيتا الدلويات، وسيستمر إلى يوم الاثنين.

ظاهرة إيتا الدلويات

إيتا الدلويات تأتي من مجموعة نجوم برج الدلو قرب نجم إيتا، في كل من نصفي الكرة الشمالي والجنوبي، والمنظر سيوضح في الجزء الجنوبي من الكرة الأرضية حيث كوكب الدلو، وعدم وجود القمر بالسماء سيسنح فرصة لرؤية الشهب أفضل كثيرًا هذا العام، وفقًا لموقع «earthsky»، ووكالة الفضاء الأمريكية «ناسا».

موعد وشكل شهب إيتا

وتظهر ظاهرة إيتا الدلويات في الساعات التي تسبق الفجر باعتبارها وقت الذروة المتوقع، ويمكن مشاهدة زخات الشهب، عن طريق التالي:

النظر إلى السماء في اتجاه الشرق، إذ يزداد عدد الشهب بشكل كبير ليصل إلى المئات، كما يمكن النظر إلى الجنوب الشرقي، من خلال أن ترفع رأسك لتوجه نظرك إلى السماء، ثم تستمتع بتأمل الشهب، بحسب بما ذكره موقع «space».

معلومات عن ظاهرة إيتا الدلويات

«إيتا الدلويات»، هي: