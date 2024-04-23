5 نصائح للوقاية من ضربات الشمس مع ارتفاع الحرارة لـ40 درجة

هيئة الأرصاد الجوية أصدرت تحذيراتها من ارتفاع درجات الحرارة الشديد بدءا من اليوم على جميع أنحاء الجمهورية، لتسجل درجات الحرارة 40 درجة في عدد من المحافظات، مؤكدة احتمالية إصابة بعض الأشخاص بضربة شمس في ظل هذه الأجواء، لذا كشفت عن بعض النصائح التي يجب على المواطنين اتباعها للوقاية من ضرر أشعة الشمس المباشرة خلال الـ 72 المقبلة.

أعراض الأصابة بضربة شمس

«التعرض لحرارة الشمس الشديدة يفقد جسمك الكثير من السوائل»، هكذا وجهت وزارة الصحة والسكان نصائحها للمواطنين من خلال صفحتها الرسمية على فيس بوك، كاشفة عن أعرض الإصابة بضربات الشمس وضرورة معالجتها بسرعة لعدم تدهور الحالة، وجاءت كالتالي:

- ارتفاع في درجة حرارة الجسم.

- احمرار في الوجه.

- جفاف في الجلد.

- الشعور بالتهاب في العين.

- الشعور بالإجهاد العام فى الجسم.

- الشعور بالصداع والتقلصات العضلية.

-الشعور بدوار مع قيء.

- الشعور بالهذيان الذى يترتب عليه فقدان الوعي.

- سرعة في النبض.

- التنفس بشكل غير طبيعي.

طرق الوقاية من ضربات الشمس

إذا شعر الشخص بتلك الأعراض السالف ذكرها لابد أن يسارع في أداء بعض الإسعافات الأولية لخفض حرارة الجسم، وذكرتها وزارة الصحة في منشورها وجاءت كالتالي:

- الراحة في مكان ظليل وجيد التهوية.

- تعريض الجسم للمراوح أو المكيفات.

- سرعة خفض درجة حرارة الجسم عن طرق شرب المياه والسوائل الطبيعية.

- متابعة حالة الرضع والأطفال وكبار السن فوق 65 عاما لأنهم الأكثر تعرضا للإصابة بضربات الشمس.

- تجنب الخروج من المنزل في فترات من الساعة 10 صباحا وحتى 4 عصرا.

الأرصاد تحذر قائدي السيارات من ارتفاع درجات الحرارة

وزارة الصحة خصصت بيانا عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك» لتحذيرات قائدي السيارات من الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، وأخذ الاحتياطات اللازمة للتعامل معها قبل البدء في القيادة لتفادي ارتفاع حرارة السيارة وحدوث مضاعفات كبيرة وهي كالتالي:

- الحرص على ركن السيارة في مكان ظليل خاصة خلال فترات الظهيرة.

- الحرص على وضع غطاء على جلد مقاعد السيارة، بحيث يكون واقٍ من أشعة الشمس خلال حرارة فصل الصيف، خاصة مقاعد الأطفال.

نصائح الأرصاد لقائدي السيارات بسبب رياح الخماسين

قائدو السيارات يجب عليهم الحذر أثناء القيادة مع ارتفاع مستوى الرياح في هذا التوقيت من العام، وجهت هيئة الأرصاد نصائح لقائدي السيارات بسبب رياح الخماسين المرتبطة بفصل الربيع، وجاءت كالتالي:

- ضرورة السير بحذر خاصة في ظل انخفاض الرؤية الأفقية على بعض المدن غرب البلاد خلال اليوم وغدا بسبب نشاط للرياح الخماسين تصل سرعاتها أحيانا إلى 36 كيلومترا في الساعة.

- عدم ركن السيارات تحت الأشجار أو اللوحات الإعلانية أو الأبنية القديمة والمتهالكة.