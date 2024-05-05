اعرف حقك.. كلمة على إيصال الأمانة تعني أنه مرفوع أمام القضاء

إيصال الأمانة من الأوراق العرفية التي تضمن حقوق الأفراد ذات الطابع المالي، وذكر خبير قانوني شرطا مهما يجب مراعاته أثناء تسليم مبلغ إيصال الأمانة لصاحبه، حتي لا يقع من عليه الالتزام بدفع هذه المبالغ في جريمة خيانة الأمانة.

وقال كريم العطار المحامي، إنه يجب عند تسليم مبلغ إيصال الأمانة لصاحبه النظر أولاً لإيصال الأمانة، والتأكد من أنه الإيصال ذاته الذي وقع عليه صاحبه، وإلا امتنع عن تسليم المبالغ.

مراجعة الإيصال جيدا

وأضاف العطار لـ«الوطن» أنه يجب أن ينظر لوجه الإيصال، فإذا وجد عليه كلمة «نُظر» والتي تعني ان هذا الإيصال قد تم رفعه أمام القضاء وحرر به محضر في قسم الشرطة، عليه ألا يقبل به.

كيف يتصرف صاحب الإيصال؟

وأكمل المحامي، أنه يتعين علي صاحب الإيصال في هذه الحالة أن يلزم صاحب الحق في الإيصال بالتنازل عن المحضر أمام المحكمة، وفي حالة رفضه التنازل عن المحضر ينتظر لحين تحديد جلسة وعرض المبلغ أمام القضاء لببرئ ذمته من المبالغ المطالب بها.