خطوات تحرير محضر عدم التعرض في قسم الشرطة.. «يحافظ على حقك»

يلجأ الكثيرون إلى أقسام الشرطة بسبب مضايقات الجيرة والأقارب بتحرير محاضر بعدم التعرض، وإذا كنت تتعرض للأذى من قبل شخص ما أو مجموعة ما فإن محضر عدم التعرض سوف يكون من الأمور المهمة حتى تحافظ على حياتك وأمانك، وأن القانون ضمن لك عدة قواعد حفاظًا على سلامتك.

فوائد محضر عدم التعرض

- فائدة محضر عدم التعرض كبيرة وقد تحافظ على حياتك في بعض الأحيان.

- المحضر يعتمد كليًا على المجني عليه الذي يقوم بتحرير محضر عدم التعرض هو يسرد ما حدث له من قبل الجاني أو المُدعى عليه.

- يجب ذكر أدق التفاصيل الخاصة بالحادث في هذا المحضر ومن خلال الواقعة التي تم سردها يقوم الضابط المسؤول بعمل صيغة محضر عدم تعرض للمجني عليه.

- إن العقوبة الواقعة على الجاني في حال التعرض مجددًا تكون مغلظة لذا فهو يحافظ على حقك بشكل كبير.

كيفية عمل محضر عدم التعرض

- أن الجميع يتراجع إذا ما ذُكر هذا الأمر ولكن من المفترض أن يكون القانون هو الدرع الواقي للمواطن لذا لا تتردد في الذهاب إلى قسم الشرطة.

- إذا كان هناك سابقة محاضر أخرى يقوم الضابط بإحضارها وذلك باستخدام رقم المحضر.

- في حالة وجود محاضر أخرى في نفس الواقعة سوف تدعم من موقفك أمام الشرطة.

- لا بأس إن لم يكن هناك أي محضر سابق فسوف يقوم الضابط بكتابة كل ما تقوله وليس له الحق في الاعتراض أو التعديل هو فقط يقوم بالتدوين ليس أكثر.

- الانتهاء من كتابة المحضر بشكل كامل يطلب منك الضابط أن تقوم بالتوقيع على أقوالك، وإذا كان لديك أي مستندات أو أوراق يمكنك أن تقوم بإرفاقها في تلك المرحلة، كما يجب عليك تقديم التوكيل إذا كنت المحامي «الوكيل» عن المجني عليه ثم الإمضاء على أقوالك.