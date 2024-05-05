عاجل.. قرار مفاجئ من كولر بشأن الشناوي قبل نهائي أفريقيا

كشف الإعلامي مدحت شلبي، عن أزمة محتملة تخص محمد الشناوي حارس مرمى فريق الأهلي، بعد غيابه عن المباريات خلال الفترة الماضية، بسبب الإصابة.

وقال «شلبي» خلال حديثه التليفزيوني: «كولر سيمنح فرصة للشناوي في مباراتي الاتحاد وبلدية المحلة، لكن ماذا لو تألق الشناوي قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا؟ ومع تألق شوبير وحال تألق الشناوي في مباراتي الاتحاد وبلدية المحلة ستكون معضلة كبيرة جدا، ولا أملك فيها إجابة ولا اقتراحا، وهذا الأمر يحتاج لمشرط جراح، وقلت من قبل إن هناك أزمة في جلوس الشناوي على مقاعد البدلاء مع مشاركة مصطفى شوبير، والإصابة الأخيرة قلت إنها سياسية».

مصطفى شوبير تألق في أفريقيا والدوري

ويشارك مصطفى شوبير في مباريات النادي الأهلي سواء في دوري أبطال أفريقيا والدوري المصري ونجح في الخروج بكلين شيت في ٦ مباريات خاضهم بدوري أبطال أفريقيا ليساهم في تأهل المارد الأحمر لنهايي دوري أبطال أفريقيا.