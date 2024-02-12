عاجل.. قرار مفاجئ في الأهلي بسبب محمد الشناوي قبل عودة الدوري

كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، أن الإدارة الحمراء، جهزت ملف شامل عن إصابة محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول، بشأن الإصابة التي يعاني منها في الكتف، وتعرض لها خلال مباراة منتخب مصر أمام كاب فيردي، بالجولة الثالثة لدور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، من أجل إرساله إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

الأهلي يرسل ملف إصابة الشناوي إلى «فيفا»

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»: جهزنا ملف شامل عن مدى وطبيعة إصابة محمد الشناوي مع منتخب مصر خلال بطولة الأمم الأفريقية، يشمل كل الإجراءات التي خضع لها الحارس الدولي الفحوصات والعملية الجراحة في الكتف، وذلك وفقًا لبرنامج حماية اللاعبين وتم إرساله إلى فيفا .

وتابع: «هذه الخطوة ستكون تنفيذَا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، والتي تنص على أحقية أي نادِ الحصول على قيمة راتب عقد أي لاعب خلال فترة غيابه بسبب الإصابة في بطولة رسمية تحت مظلته شريطة أن يكون مدة الغياب تزيد عن شهر».

وأضاف، لوائح «فيفا» تنطبق على إصابة محمد الشناوي؛ إذ تعرض الحارس للإصابة يوم 22 يناير الماضي، وخضع لعملية جراحية في ألمانيا، ولن يعود قبل شهرين ونصف إلى ثلاثة أشهر، مشددًا على أنه سيتم إرسال التقارير الخاصة إلى الاتحاد الدولي خلال الفترة المقبلة وقد تكون قبل نهاية الشهر الجاري، لسرعة تحويل الراتب إلى الحارس.

ويستعد الأهلي لملاقاة فريق شباب بلوزداد المقرر لها يوم الجمعة المقبل 16 فبراير الجاري، ‏في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.‏. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.