رغم تأكد غيابه.. محمد الشناوي يفاجئ الأهلي قبل نهائي كأس مصر

حضور رمزي لكنه مؤثر، تحدى خلاله حارس عرين الأهلي محمد الشناوي، الإصابة والبرنامج العلاجي، من أجل مؤازرة المارد الأحمر وجماهيره العريضة، في حدث مهم يقف خلاله أمام غريمه التقليدي الزمالك، للمنافسة على لقب كأس مصر، في المباراة النهائية من البطولة المحلية التي تقام بالسعودية لأول مرة.

محمد الشناوي إلى السعودية لمؤازرة الأهلي

لن يكون حضور محمد الشناوي في الملعب، بل سيكون متواجدًا في المدرجات ليؤازر ويساند ويدعم الأهلي أمام الزمالك، في خطوة غير متوقعة، خاصة أن الأنباء كافة أكدت عدم قدرته على السفر مع بعثة المارد الأحمر، إلى جانب تغيبه عن الطائرة التي انطلقت بالفريق نحو السعودية، لتتفاجأ الجماهير بوجوده في المطار متوجهًا إلى الرياض، لمتابعة المباراة المقررة في السابعة والنصف مساء غد الجمعة.

الشناوي ظهر بشكل مفاجئ في المطار رفقة أسطورة الأهلي عماد متعب، أثناء التوجه إلى السعودية، من أجل حضور النهائي بين الأهلي والزمالك، ليُكمل مسيرة دعمه بطريقة مختلفة، وليُشارك جماهير الأهلي ولاعبيه شغفهم قبل لقاء الزمالك في نهائي كأس مصر، بحضور معنوي انتظرته جماهير المارد الأحمر.

رد فعل الجماهير على سفر الشناوي لمؤازرة الأهلي

بدأت جماهير الأهلي تتفاعل مع صورة ثنائي الأهلي عماد متعب ومحمد الشناوي، من خلال نشرها بشكل واسع، وكتابة العديد من التعليقات، منها: «يا رب العالمين ترجعوا فايزين بالكأس على الزمالك في نهائي كأس مصر»، و«أبطال العالم حفظكم الله ورعاكم ووفقكم وإن شاء الله تعالى الفوز بالتلاتة يا رجالة».

وكان الإعلامي أحمد شوبير، في برنامجه الإذاعي، أكد صعوبة سفر محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي، إلى السعودية لحضور نهائي كأس مصر ضد الزمالك، بسبب التزامه ببرنامج علاجي بعد إصابته في بطولة أمم إفريقيا.

وقال شوبير: «ترددت بعض الشائعات حول إمكانية سفر محمد الشناوي لدعم الأهلي، ولكن البرنامج العلاجي منعه من ذلك، إذ يجب اتباعه بدقة كما وضعه من المختصين، على أن يسافر الحارس قريباً للخارج لاستكمال العلاج الطبيعي».