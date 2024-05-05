الكاتبة فاطمة المعدول تتعرض لأزمة صحية وتعلن خضوعها لعملية جراحية

تعرضت الكاتبة الصحفية فاطمة المعدول، أرملة الكاتب المسرحي والسيناريست الكبير لينين الرملي، لأزمة صحية شديدة، وكشفت عن أنّه بعد التحاليل والفحوصات من المقرر أن تخضع لعملية جراحية.

تطورات الحالة الصحية لـ فاطمة المعدول

طالبت فاطمة المعدول من جمهورها الدعاء لها بالشفاء العاجل، ووصفت شعورها بالمرض بأنه شديد الألم كما نشرت على حسابها الشخصي «فيسبوك»، وتوجهت صباح اليوم فاطمة المعدول إلى مستشفى دار الفؤاد من أجل إجراء عملية جديدة.

آخر ظهور لـ فاطمة المعدول

وانضمت الكاتبة الصحفية فاطمة المعدول، لبرنامج «كابيتانو مصر»، الذي أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، لاكتشاف المواهب الكروية.

وأشادت فاطمة المعدول بدور «كابيتانو مصر» في تكوين شخصية وطموح اللاعبين الصاعدين، مؤكدة أنّ البرنامج مهم جدا لمصر، وتشريف للكرة المصرية.

وتحدثت فاطمة المعدول، مع عدد من لاعبي كابيتانو مصر، خلال البرنامج المذاع عبر شاشة ON، وأكدت مدى أهمية لعبة كرة القدم، وأهميتها بالنسبة لمصر، وضربت المثال بالنجم الدولي محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، ومهمته في إعلاء اسم مصر.