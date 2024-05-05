هيئة الدواء تسحب صنفين من السوق بينهما مستحضر حيوي شهير (مستند)

أصدرت هيئة الدواء المصرية قرارا عاجلا بسحب ووقف وتداول وتحريز المستحضر الحيوية Purified Water، وقالت هيئة الدواء في منشور حصلت «الوطن» على نسخة منه، أنّ المستحضر غير مطابق للتشغيلة الموضحة من قبل معامل هيئة الدواء.

المستحضر الحيوية Purified Water

وتابعت هيئة الدواء، بأنّه في حال الشك بالمستحضر الصيدلي يتم الرجوع إلى هيئة الدواء سواء بالاتصال بالخط الساخن 15301 أو الموقع الرسمي التابع للهيئة الدواء، مشيرة إلى أنّ المستحضر الدوائي عبارة عن محلول مائي يستخدم لأغراض تحضير الأدوية التي لا تؤخذ بالحقن، وأعمال الغسيل للمكونات التي تلامس الأدوية وخطوط إنتاجها، موضحة أنّ المحلول المائي يستخدم بغرض التخفيف أو الإذابة لتحضير محلول جاهز للحقن العضلي أو الوريدي أو الحقن الحقن تحت الجلد.

سحب المستحضر الحيوي Bepanthen

وأصدرت هيئة الدواء قرارًا آخر بسحب المستحضر الحيوي Bepanthen، وقالت هيئة الدواء إنّ هناك احتمالية لوجود عبوات من الصنف المذكور مجهولة المصدر وذلك طبقا لإفادة الشركة صاحبة المستحضر مع العلم أنه لم يتم رصده من قبل مفتشي هيئة الدواء حتى تاريخه.

وأكدت هيئة الدواء أنّه حتى الآن يتم المتابعة للصنف وتوعية المواطنين، وذلك في إطار حرص الهيئة على صحة وسلامة المواطنين، والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة للمواطنين.