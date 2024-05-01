هيئة الدواء: ندعم توفير مناخ آمن لجذب الاستثمارات إلى قطاع الأدوية

شاركت هيئة الدواء المصرية في ختام فعاليات ورشة العمل التي نظمتها منظمة الصحة العالمية، والتي جاءت تحت عنوان «تحول النظام الصحي المصري نحو مشاركة فاعلة للقطاع الصحي الخاص»، بمشاركة وزارة الصحة والسكان والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية والهيئة العامة للرعاية الصحية وممثلين عن منظمة الصحة العالمية والجهات المعنية بالشأن الصحي في مصر.

شراكة استراتيجية مع شركاء الصناعة

وشدد الدكتور ياسين رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء لشؤون الإعلام والتواصل المجتمعي ودعم الاستثمار خلال كلمته عن صناعة الدواء، على توجيهات رئيس الهيئة بأهمية الشراكة الاستراتيجية مع شركاء الصناعة المحليين والدوليين، وأنّ الهيئة تدعم توفير المناخ الآمن لجذب الاستثمارات في قطاع الدواء، وتقدم سبل الدعم الفني والإجرائي للمؤسسات الصيدلية، وتثمن دور القطاع الخاص في تطوير منظومة الدواء، مع توضيح عدد من الاجراءات المتبعة بالمؤسسات الصيدلية لضمان جودة المستحضرات والمستلزمات الطبية.

منظمة الصحة العالمية في مصر

من جانبه، قال الدكتور نعمة عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، إنّ المنظمة وضعت في عام 2020 استراتيجيتها بشأن إشراك قطاع تقديم الخدمات الصحية الخاص من خلال الحوكمة في النظام الصحي، والتي ترتبط ارتباطا وثيقا بالوضع في مصر، مؤكدا أنّ المنظمة ستواصل جهودها على المستويات الثلاثة «القطري والإقليمي والمقر الرئيسي» لتقديم الدعم الفني اللازم بالتنسيق مع الشركاء الآخرين لدعم القطاع الصحي في مصر لتقديم خدمات صحية شاملة ومنصفة وعالية الجودة.