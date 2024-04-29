مدير قطاع بإحدى شركات الأدوية: «هيئة الدواء» أحدثت نقلة تاريخية

أكد الدكتور محسن حسن، مدير القطاع التجاري في إحدى شركات تصنيع الأدوية، أنه في عام 2019، تم إنشاء هيئة الدواء المصرية، وهي نقلة تاريخية في صناعة الدواء، مشددًا على أن يجري تصنيف الدواء قبل إنشاء الهيئة وبعدها، ورحلة عبوة الدواء، تبدأ بالمادة الخام باستيرادها من الخارج.

التجارب على الدواء تضمن جودة وفعالية وسلامة

شدد «حسن»، خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج «مساء دي أم سي»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، على أن التجارب على الدواء تضمن جودة وفعالية وسلامة وأمان، بداية أن يتم تحليل المادة الخام، وبعدها التشغيلات الإنتاجية يتم تحليلها أكثر من تحليل، وفي الصيدلية هناك ما يعرف بالسحب العشوائي للعينة وتحليلها، الرقابة والتأكد من جودة الدواء المصري، يتم بشكل كبير ودوري ومستمر، وهذه الخطوات تتم بنسبة 100%.

توفير دواء أمن بسعر مناسب

ونوه بأن هناك نقلة نوعية تحدث في مصر في مجال صناعة الدواء، مشددًا على أنه في حملة القضاء على فيروس سي، 99% من المرض الذي تعالجوا تم معالجتهم بالدواء المصري.