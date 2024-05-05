عاصمة الحرفيين في مصر القديمة.. أبرز المعلومات عن مدينة «دير المدينة»

كشفت الدكتورة نور جلال، أستاذ الآثار المصرية بكلية الآثار جامعة عين شمس، عددا من المعلومات عن مدينة دير المدينة العريقة، عاصمة البنائين والحرفيين في مصر القديمة، وذلك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 8 الصباح المذاع على قناة DMC.

وكشفت أن المدينة اسمها في الأصل «بيت الحق أو مكان الحقيقة»، وموجودة في البر الغربي لطيبة أو الأقصر، وموقعها مهم جدًا، موجود على خريطة التراث الثقافي العالمي لليونسكو.

وأوضحت أنه بالتزامن مع الاحتفال بعيد العمال لدينا مدن عمالية في مصر القديمة، تمثل الفكر المتطور لكيفية إدارة مشاريع عملاقة في مصر القديمة، وتثبت كيف أن الفكر المنظم أنتج حضارة عظيمة، ومنظمة، وجميلة، مثل الحضارة المصرية القديمة.

وأوضحت أن هناك مدن من عصر الدولة الوسطى، وهي مدينة اللاهون وتل العمارنة، وترجع إلى عصر الدولة الحديثة من حوالى 1570 إلى 1070 قبل الميلاد، وتُغطى الأسرات من 18 لـ20، وهم مجموعة العمال الذين اشتركوا في حفر المقابر الملكية ورسمها ونقشها وصناعة التماثيل، وصناعة الأثاث الجنزي والمكرسة للمقابر الملكية الموجودة إلى الشمال من المنطقة، لأن منطقة دير المدينة تقع إلى الجنوب من البر الغربي لطيبة.

وتابعت: «بها مساحة كبيرة جدًا من البيوت، وكانت موزعة ومساحتها مختلفة، ما بين البيوت المتواضعة والفخمة، والتي يكون بها رؤوساء العمل نفسهم، وبها سور وحراسة وإدارة قوية جدًا، تشمل حضور وغياب العمال وتنظيمهم والأدوات التي يستخدموها وطريقة تسليمها، وهي موجودة إلى جنوب مقابر وادي الملوك».