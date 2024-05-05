وزير التنمية المحلية يشارك في قداس عيد القيامة بالكاتدرائية المرقسية

شارك اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، في قداس عيد القيامة المجيد الذي ترأسه قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وذلك بمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بحضور عدد من الوزراء وكبار رجال الدولة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والمحافظين والشخصيات العامة والسياسية والإعلاميين و مختلف طوائف الشعب المصري .

«آمنة» يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة

وحرص اللواء هشام آمنة على تقديم التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة حلول عيد القيامة المجيد، داعياً الله عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة على قداسته وعلي جميع أقباط مصر بالخير واليمن والبركات، وعلى مصرنا الحبيبة بالأمن والأمان والاستقرار ومزيد من التقدم والرقي والازدهار، في ظل القيادة الحكيمة والرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، داعياً المولى عز وجل أن يمتع البابا تواضروس الثاني بموفور الصحة والعافية.