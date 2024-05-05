خبير سياحي: مصر تبذل جهودا مكثفة لتحقيق الاستدامة البيئية بشرم الشيخ

قال الخبير السياحي محمد كارم، إن مصر تبذل جهودا مكثفة لتحقيق التوافق البيئي والاستدامة لمدينة شرم الشيخ، موضحا أن إشادة رئيس الوزراء بمشروع واحة تجلي بشرم الشيخ مهمة جدا، وافتتاح عدد من المشاريع يساعد في الجذب السياحي، وتنوع الأنماط السياحية الجديدة التي تضاف على الأجندة السياحية.

مشروع واحة تجلي في شرم الشيخ

وأضاف «كارم»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن أهم النباتات التي برزت في جولة رئيس الوزراء أمس في شرم الشيخ، هي نبات اللافندر والنعناع والورد الطبيعي، موضحا أن كل مراحلها من الزراعة لاستخراج الزيوت العطرية كانت موجودة أمس أمام رئيس الوزراء.

أهمية زراعة النباتات واستخراج العطور

وأكد الخبير السياحي أن استخراج الزيوت العطرية أمام السائح يساعده على إدراك أهمية زراعة هذه النباتات والعطور التي تصدر منها، موضحا أن مصر كانت مشهورة بالعطور النباتية على مدار التاريخ، لافتا إلى أنها كانت معروفة بإنتاج العطور واستخدامها.