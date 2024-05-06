34 عاما على وفاة روحية خالد.. سنة أولى سينما أمام نجيب الريحاني

قبل نهاية ثلاثينيات القرن الماضي، حظيت الشابة روحية خالد بفرصة ثمينة بالوقوف أمام نجيب الريحاني، في أول تجربة سينمائية له، من خلال فيلم «سلامة في خير»، بعد سنوات طويلة من العمل بالمسرح، وكانت أول مرة تقف أمام الكاميرات.

ورغم أن اسم روحية خالد التي يمر ذكرى وفاتها، اليوم «رحلت في 6 مايو عام 1990»، جاء ترتيبه الأخير على أفيش فيلم «سلامة في خير»، إلا أن مساحة دورها كانت كبيرة، بتجسيد شخصية فتاة الفندق التي يقع في حبها الأمير «حسين رياض».

روحية خالد تنضم لأكثر من عمل سينمائي

ومع نجاح «سلامة في خير»، تواجدت روحية خالد في أكثر من عمل سينمائي تباعا، منها أفلام «أجنحة الصحراء 1938، وحياة الظلام 1940، وانتصار الشباب 1941، وأبناء الفقراء 1942، والفلوس 1945، وشمعة تحترق 1946، وبين الأطلال 1959، وشنبو في المصيدة 1968».

وكان آخر ظهور سينمائي لها عام 1989 من خلال فيلم «أنا وأنت وساعات السفر»، مع نيللي ويحيى الفخراني، للكاتب وحيد حامد، إخراج محمد نبيه، وتوفيت روحية خالد عام 1990.

قائمة أفضل 100 فيلم

وجرى اختيار 3 أفلام شاركت فيها ضمن أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية عام 1996، وهي «سلامة في خير مع نجيب الريحاني عام 1937، وبين الأطلال مع فاتن حمامة وعماد حمدي عام 1959، وللحب قصة أخيرة عام 1985 مع معالي زايد».