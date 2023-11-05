«للحب فرصة أخيرة».. العمل الوحيد لـ معالي زايد ضمن أفضل 100 فيلم بالسينما

واحدة من أبرز نجمات السينما في القرن الماضي، تجاوز رصيدها الفني أكثر من 100 عمل ما بين سينما ودراما ومسرح، ونجحت في حجز مساحتها ومكانتها الخاصة بين أبناء جيلها، إنَّها الفنانة معالي زايد التي يمر ذكرى ميلادها اليوم، باعتبارها من مواليد 5 نوفمبر.

بدأت معالي زايد، مشوارها الفني قبل نهاية السبعينيات من القرن الماضي، وحظيت في بدايتها بفرصة ذهبية للوقوف أمام الزعيم عادل إمام عام 1980 في أحداث مسلسل «دموع في عيون وقحة»، لتشاركه بعد ذلك في أفلام «ولا من شاف ولا من دري» عام 1983، «أنا اللي قتلت الحنش» عام 1985.

أفضل 100 فيلم

وتمّ اختيار فيلم للحب قصة أخيرة للفنانة معالي زايد، ضمن أفضل 100 فيلم بتاريخ السينما المصرية وذلك حسب استفتاء النقاد في مهرجان القاهرة السينمائي عام 1996 وذلك بمناسبة مرور 100 عام على عرض أول فيلم سينمائي بالإسكندرية، واحتل المركز رقم 60، وشاركها البطولة يحيى الفخراني وعبلة كامل، تأليف وإخراج رأفت الميهي.

ثنائيات معالي زايد في السينما

وقدمت معالي زايد ثنائيات مع جانات السينما أبرزهم محمود عبدالعزيز في نحو 4 أفلام مثل: «السادة الرجال» و«الشقة من حق الزوجة»، ومع أحمد زكي قدمت «البيضة والحجر» و«أبو الدهب»، ومع نور الشريف قدمت «الصرخة» و«عسل الحب المر».