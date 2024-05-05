«الوزراء» يرصد أسباب تزايد شعبية السياحة العلاجية: رعاية عالية وأسعار معقولة

تعرف السياحة العلاجية بالسياحة الصحية أو السفر الطبي، وهي صناعة سريعة النمو تتضمن سفر الأفراد إلى بلدان أخرى لتلقي أو تقديم العلاج أو الرعاية الطبية وتصف منظمة التعاون السائحين «Organization for Economic Co-operation and Development» الاقتصادي والتنمية العلاجيين بأنهم أولئك الذين يسافرون عبر الحدود الدولية لتلقي شكل من أشكال العلاج الطبي.

أسباب اكتساب السياحة العلاجية شعبية كبيرة

على مدى العقد الماضي اكتسبت السياحة العلاجية شعبية كبيرة في جميع أنحاء العالم، وأصبحت خيارًا جذابا للأطباء، بالإضافة إلى العديد من الأشخاص الذين يبحثون عن خدمات رعاية صحية عالية الجودة وبأسعار معقولة، وذلك لعدة أسباب، منها:

- ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية بشكل كبير في البلدان الأصلية، مما يدفع الأفراد للبحث عن العلاج في الخارج باعتباره حتا أكثر فعالية من حيث التكلفة، ويسمح للمرضى بتوفير الأموال مع الاستمرار في الحصول على جواز سفر ثان أو إقامة.

- دفعت الإجراءات البيروقراطية التي تستدعي قوائم الانتظار الطويلة لإتمام إجراءات معينة في بعض البلدان السائحين العلاجيين إلى استكشاف السياحة العلاجية كبديل عملي.

- يسمح هذا النوع من السياحة الأطباء بالسفر إلى وجهات السياحة العلاجية لإجراء العمليات الجراحية الطبية، مستفيدين من الفرص والتدفق المستمر للسائحين.

يمكن للسائحين والأطباء الاختيار من بين مجموعة متنوعة من المواقع الجذابة

- أسهمت جاذبية الجمع بين الإجراءات الطبية والترفيه والاستجمام في الوجهات الخلابة في زيادة السياحة العلاجية حيث يمكن للسائحين والأطباء الاختيار من بين مجموعة متنوعة من المواقع الجذابة لرحلاتهم الطبية، بدءا من المنتجعات الشاطئية الاستوائية وحتى المدن التاريخية مما يخلق تجربة رعاية صحية إيجابية وأكثر شمولية.