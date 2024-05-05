اصطدام سيارة بحاجز أمني للبيت الأبيض ووفاة سائقها

وقع حادث اصطدام سيارة بحاجز أمني للبيت الأبيض في واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية صباح اليوم الأحد، مع الإعلان عن وفاة شخص دون الإفصاح حتى الآن عن سبب الحادث.

#BREAKING: A vehicle has crashed into the White House security barricade entrance resulting in a fatality



#Washington #DC



Currently, the Secret Service, along with other law enforcement authorities have responded to a scene in Washington D.C., near the White House,… pic.twitter.com/5JAS36Vg1Q — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) May 5, 2024

وفاة قائد السيارة

وأوضحت شرطة العاصمة الأمريكية بحسب موقع «فوكس نيوز» أنَّ سلطات تطبيق القانون تحركت لمتابعة الحادث، فيما لم يتمّ الإعلان عن سبب الحادث الآن، وتوفي قائد السيارة متأثرًا بجراحه مع استمرار التحقيقات لمعرفة الحادث.

وأخرج رجال الأمن في الموقع السائق من السيارة وحاولوا تقديم المساعدة له، لكنه كان مات بالفعل عندما تم العثور عليه، وقال جهاز الخدمة السرية إنه تم تنفيذ البروتوكولات الأمنية لكن لم يكن هناك أي تهديد للبيت الأبيض.

تعليق رئيس الاتصالات بالخدمة السرية

وغرد أنتوني جوجليلمي رئيس الاتصالات بالخدمة السرية، بعد منتصف ليل الأحد بقليل قائلًا إنَّه لا تزال هناك عمليات إغلاق محدودة لحركة المرور في مكان قريب حيث ظلت الشرطة وخدمات الطوارئ في مكان الحادث.