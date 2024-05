اصطدام سيارة بحاجز أمني للبيت الأبيض ووفاة سائقها

وقع حادث اصطدام سيارة بحاجز أمني للبيت الأبيض في واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية صباح اليوم الأحد، مع الإعلان عن وفاة شخص دون الإفصاح حتى الآن عن سبب الحادث.

#BREAKING: A vehicle has crashed into the White House security barricade entrance resulting in a fatality



#Washington #DC



Currently, the Secret Service, along with other law enforcement authorities have responded to a scene in Washington D.C., near the White House,… pic.twitter.com/5JAS36Vg1Q