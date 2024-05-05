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اصطدام سيارة بحاجز أمني للبيت الأبيض ووفاة سائقها

كتب:

عمرو حسني
12:12 م | الأحد 05 مايو 2024
البيت الأبيض

البيت الأبيض

وقع حادث اصطدام سيارة بحاجز أمني للبيت الأبيض في واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية صباح اليوم الأحد، مع الإعلان عن وفاة شخص دون الإفصاح حتى الآن عن سبب الحادث.

وفاة قائد السيارة

وأوضحت شرطة العاصمة الأمريكية بحسب موقع «فوكس نيوز» أنَّ سلطات تطبيق القانون تحركت لمتابعة الحادث، فيما لم يتمّ الإعلان عن سبب الحادث الآن، وتوفي قائد السيارة متأثرًا بجراحه مع استمرار التحقيقات لمعرفة الحادث.

وأخرج رجال الأمن في الموقع السائق من السيارة وحاولوا تقديم المساعدة له، لكنه كان مات بالفعل عندما تم العثور عليه، وقال جهاز الخدمة السرية إنه تم تنفيذ البروتوكولات الأمنية لكن لم يكن هناك أي تهديد للبيت الأبيض.

تعليق رئيس الاتصالات بالخدمة السرية

وغرد أنتوني جوجليلمي رئيس الاتصالات بالخدمة السرية، بعد منتصف ليل الأحد بقليل قائلًا إنَّه لا تزال هناك عمليات إغلاق محدودة لحركة المرور في مكان قريب حيث ظلت الشرطة وخدمات الطوارئ في مكان الحادث.

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بقلم عمرو حسني