البابا تواضروس الثاني: فيلم «السرب» صفحة مهمة في تاريخ مصر

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن فيلم السرب يسجل صفحة مهمة جدا في تاريخ مصر، مشيرا إلى أن الذكرى الـ42 لعودة سيناء إلى أرض الوطن مناسبة عزيزة على المصريين، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية نجحت في استرداد طابا بالتحكيم.

وأضاف في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني ودينا شرف: «سيناء كالفيروز، وهي أرض غالية جدا تاريخها عظيمة، ومن يقرأ في تاريخها وجغرافيتها يعلم جيدا أنها كنز كبير جدا عند مصر، لذلك، فإننا نفرح بالعيد في الخامس والعشرين من كل سنة».

حصول البابا تواضروس على الدكتوراة الفخرية

وحول حصوله على الدكتوراة الفخرية من جامعة الدول العربية بسبب جهوده في خدمة الإنسانية، أكد أن هذا الأمر نوع من التقدير والاعتزاز، وتمنح من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وكانت مفاجأة بالنسبة إليه.

عرض فيديو بتنفيذ عملية الاغتيالات

وأضاف البابا تواضروس أنه في فبراير 2015 استشهد مصريون على خلفيتهم الوطنية والدينية في ليبيا، وجرى عرض فيديو بتنفيذ عملية الاغتيالات، وكان منظرا مؤلما للغاية يعبر عن العنف والإرهاب.

وأضاف «في اليوم التالي، عزانا الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقال عبارة جميلة وهي مرضتش آجي أعزي من غير ما آخد ثأر ولادنا، ولم نكن نعلم التفاصيل، لكن فيلم السرب كشفها».