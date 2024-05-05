البابا تواضروس الثاني: عطاء الوالدين لا يقتصر على توفير الاحتياجات المادية

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن عطاء الوالدين لا يجب أن يقتصر على توفير الاحتياجات المادية، ولكن بالبقاء معهم والحوار والمناقشات.

وأضاف في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني ودينا شرف: «هناك أنواع متعددة من القوة، مثل السلاح والمال والمنصب والبدن، وهناك قوة المحبة والمغفرة، ولكن قوة المغفرة أفضل من كل ذلك، إذ يحتاجها الإنسان».

البشر يحتاجون إلى قوة الغفران

وتابع: «من المهم أن تجد خطايا الإنسان من يستطيع أن يغفرها، لذلك، كل البشر يحتاجون إلى قوة الغفران، ولما ناخدها من الله أستطيع أن أمارسها مع أخي، وكل ذلك يجعل العالم يعيش في سلام، وبخاصة أن النزاع قد يوجد في الأسرة والمجتمع وأي بلد.. وهكذا».

وقال البابا تواضروس، إنّ أعظم إنسان من الممكن أن يقدمها إنسان لإنسان آخر هي الوقت، لأن الوقت محدود عند البشر.

وأضاف: «الوقت لدينا جميعا 24 ساعة في اليوم، ولكن استغلال كل منا مختلف عن الآخر، وعندما ترعى الأم نصف ساعة، فإنها تمنح هذه الفترة من عمرها لابنها، وميزة عطية الوقت أنها لا تستعوض، فعندما ينتهي يوم لا يمكن استعادته».

وتابع: «التعبير عن الحب من خلال تقديم الوقت شيء مهم جدا، ولأن الناس أصبحت مشغولة، فإن الوقت أثمن شيء ولا يجب أن يحرم الأب أو الأم الابن أو الابنة من وقتهم».