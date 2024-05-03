وزير التنمية المحلية يهنئ البابا تواضروس الثاني بعيد القيامة المجيد

بعث اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد.

تهنئة الأقباط بعيد القيامة

وقدم «آمنة» التهنئة لقداسة البابا، مقرونة بأطيب التمنيات بأن يُعيد المولى عز وجل هذه المناسبة على قداسته وجميع أقباط مصر بالخير واليمن والبركات، وعلى مصرنا الحبيبة بالأمن والأمان والاستقرار ومزيدًا من التقدم والرقي والازدهار، في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وزير التنمية المحلية يهنئ وزيرة الدولة للهجرة

وبعث وزير التنمية المحلية، برقية تهنئة إلى السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وقال في نص البرقية: «يسعدني أنّ أتقدم لكم بأسمى وأرق وأجمل التهاني القلبية بمناسبة عيد القيامة المجيد، داعيًا المولي عز وجل أنّ يعيد هذه الأيام عليكم وعلى جميع اقباط مصر بالخير والبركات، وكل عام وأنتم بخير».