رابط موقع تقديم طلب التصالح في مخالفات البناء.. يبدأ الثلاثاء المقبل

استعدت وزارة التنمية المحلية، بالتنسيق مع وزارة التخطيط، لفتح باب التصالح فى مخالفات البناء، والبدء في استقبال طلبات التصالح من يوم الثلاثاء7 مايو، يدويا، في المراكز التكنولوجية، وإلكترونيا من خلال رابط موقع تقديم طلب التصالح في مخالفات البناء.

رابط موقع تقديم طلب التصالح في مخالفات البناء

وأعلنت المراكز التكنولوجية بالأحياء والمراكز والمدن استعدادها لتلقي الطلبات، إذ يتاح للمواطن التقديم من خلال 3 طرق، من بينها رابط موقع تقديم طلب التصالح في مخالفات البناء، وتشمل طرق التقديم، الآتي:

- المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين في الحي التابع له.

- موقع تقديم طلب التصالح في مخالفات البناء عبر بوابة الخدمات الحكومية للمحليات من هنا، مع ضرورة تحميل المستندات المطلوبة للتصالح، وفي حالة عدم الرفع يجرى رفض الطلب المقدم.

- يمكن من خلال الموبايل تحميل تطبيق تصالح، من خلال البلاي ستور من هنا.

- التشديد على ضرورة تحميل المستندات المطلوبة للتصالح، وفي حالة عدم الرفع يجرى رفض الطلب المقدم.

شهادة البيانات

وأكدت وزارة التنمية المحلية أنه سيجرى تقديم أول طلب لملف التصالح وهو طلب شهادة بيانات مبنى / وحده، وعلى الراغب في التصالح الحصول على شهادة البيانات من المركز التكنولوجي، وملء بياناتها حول العقار ومساحته ونوع المخالفة، وجهة الولاية وتاريخ المخالفة، ورأي جهة الولاية في التصالح، مع إرفاق المستندات المطلوبة، وهي:

- صورة بطاقة الرقم القومي لصاحب الشأن

- صورة التوكيل الرسمي في حالة الوكالة

- كروكي للموقع

- صوره فوتوغرافية للمبنى

- المستند الدال على الملكية