تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء من الثلاثاء.. وتلقي الطلبات حتى 6 أشهر

تبدأ الحكومة تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء من خلال وزارة التنمية المحلية والمحافظات والجهات المختصة بداية من بعد غد الثلاثاء.

وأكّد الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية فتح باب التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر بداية من بعد غد الثلاثاء، إذ استعدت 341 مركزا تكنولوجيا على مستوى الجمهورية لتلقى طلبات التصالح.

وأوضح قاسم لـ«الوطن» أنَّ الوزارة بالتعاون مع الجهات المختصة عملت على تدريب كل القائمين على تنفيذ قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 لمعرفة كل خطوات التطبيق والإجراءات.

تدريب على قانون التصالح

وأضاف أنَّ تدريب القائمين على تنفيذ قانون التصالح من كل المحافظات مستمر حتى غدا الاثنين داخل مركز سقارة التابع للوزارة، وهناك مسئول بكل محافظة عن ملف التصالح مع تشديد وزير التنمية المحلية على أهمية وجود متابعة مستمرة من المحافظين لتلقى طلبات التصالح.

مستندات التصالح

وأشار إلى أنَّ المراكز التكنولوجية تحوي بانرات عليها مستندات وأوراق التصالح والمطلوب من المواطن وإجراءات التقديم وكل الخطوات اللازمة، إذ لن يتمّ تلقي أي طلبات تصالح دون المستندات المطلوبة وذلك لضمان جدية التصالح وسرعة البت في الطلب المقدم من صاحب الشأن.