«ممنوع استخدام الرقم 4».. عادات غريبة لا تعرفها عن الشعب الياباني

على الرغم من أنّ اليابان تعتبر من الدول المتقدمة عالميًا، إلا أنّ شعبها يتميز بعادات وتقاليد غريبة وفريدة من نوعها تبدو غير عادية للأشخاص من الثقافات الأخرى، لكنها تعكس طبيعة مجتمعها، ويتمسك بها اليابانيون بشدة ويعتبروها أسلوب حياة لكل الناس، منها حظر استخدام رقم «4»، وأنّ الضيف هو الذي يقدم المشروب لصاحب المنزل، وهو طقس معروف بـ«الأوموتيناشي أو روح الخدمة»، كما ذكر موقع «GAPAN UP CLOSE».

ما التقليد الذي يجعل اليابان أكثر الدول احتراما؟

«الأوموتيناشي» أو «روح الخدمة» هو تقليد أساسي في الثقافة اليابانية، يوضح كيفية رعاية الضيوف بإخلاص، ويتضمن أنّ ينحني الموظفون في المطاعم عندما يدخل أحد العملاء إلى المكان ويعاملونهم بود دون أن يتوقعوا منه شيئا في المقابل، وأيضًا تعامل الضيف معهم باحترام مما يخلق جوًا من الود بينهم.

عادات غريبة عن الشعب الياباني

اليابان من أكثر الدولى جذبًا للسائحين لكنها تتميز بعض العادات الغريبة بحسب ما ذكرته صحيفة «بيزنس إنسايدر» الأمريكية كالتالي:

1- عدم تناول الطعام في أثناء السير

تناول الطعام في أثناء السير في الشارع أو وسائل النقل العامة أمرًا طبيعيًا في عديد من الدول، إلا أنّ اليابانيين ينظرون إلى هذا التصرف بازدراء، ويعتبرون من يفعله شخصًا وقحًا.

2- لا تصب الشاي في الكوب الخاص بك

من المعروف أنّ من آداب الضيافة أنّ تملأ أكواب الضيوف أولًا، لكن في اليابان، يجب أنّ يصب الضيف المشروب لصاحب المنزل.

3- الرقم 4 محظور في اليابان

يتجنب اليابانيون الرقم 4، لأنّ لفط هذا الرقم في اللغة اليابانية مشابه للفظ كلمة الشؤم، وعليك أنّ تتجنب إعطاء اليابانيين أي شيء فيه رقم 4 لأنه رمز للشؤم لديهم.

4- تنظيف الأنف في الأماكن العامة

يعتبر تنظيف الأنف في الأماكن العامة من الوقاحة في عُرف الشعب الياباني، لذلك ينبغي أنّ تفعل هذا الأمر بعيدًا عن أعين الآخرين.