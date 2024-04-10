يوكوهاما مارينوس يصعد للمركز الـ4 في دوري اليابان بفوزه على جامبا أوساكا

فاز يوكوهاما مارينوس، على جامبا أوساكا، بهدفين دون رد، على ملعب «نيسان»، في مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة في بطولة الدوري الياباني لكرة القدم «جيه 1»، ليقلص الفارق مع المتصدر ماتشيدا زيلفيا إلى 3 نقاط.

وافتتح أندرسون لوبيز، لاعب يوكوهاما مارينوس، التسجيل في الدقيقة 53 من عمر الشوط الثاني، بتسديدة بالقدم اليسرى من منتصف منطقة الجزاء على إثر تمريرة عرضية من زميله ريكو ياماني، لتسكن الزاوية اليمنى العليا لحارس مرمى جامبا أوساكا.

وفي الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، سجل أساهي أويناكا، لاعب يوكوهاما مارينوس، هدف فريقه الثاني، بتسديدة بالقدم اليسرى من الجانب الأيسر لمنطقة الجزاء من تمريرة حاسة من زميله كاتسويا ناجاتو، لتسكن الكرة الزاوية اليسرى السفلية لحارس جامبا أوساكا

ارتفاع رصيد يوكوهاما مارينوس إلى 13 نقطة

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد يوكوهاما مارينوس إلى النقطة 13 في المركز الرابع وتفصله 3 نقاط فقط عن إف سي ماتشيدا زيلفيا المتصدر، فيما تجمد رصيد جامبا أوساكا عن النقطة 9 بالترتيب الـ13في بطولة الدوري الياباني لكرة القدم «جيه 1».