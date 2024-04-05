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دراما المتحدة

مندوب اليابان بـ«حقوق الإنسان»: يجب بذل جهود مضنية لحماية مواطني غزة

كتب:

شريف سليمان
10:42 ص | الجمعة 05 أبريل 2024
تدهور الوضع في قطاع غزة

تدهور الوضع في قطاع غزة

أكد مندوب اليابان بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، خلال مناقشة المجلس مشروع قرار يدعو إلى فرض حظر على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، أن عدد الضحايا المدنيين في قطاع غزة كبير، ويجب بذل جهودا مضنية لحمايتهم، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية. 

ويناقش مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مشروع قرار يدعو إلى فرض حظر على تصدير الأسلحة إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي. 

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