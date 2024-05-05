«يونسكو» تعلن فتح باب التقدم للحصول على تمويل للمشروعات

أعلنت اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، بالتعاون مع منظمة اليونسكو، عن فتح باب التقدم للحصول على تمويل للمشاريع، والذي يصل 100 ألف دولار من قبل الصندوق الدولي للتنوع الثقافي (IFCD)، على أن تنفذ تلك المشروعات خلال فترة تتراوح بين 12 حتى 24 شهرًا، ويجرى اختيارها على أساس قدرتها على تحقيق نتائج ملموسة ودائمة نحو تنمية القطاعات الإبداعية في البلدان النامية الأطراف في اتفاقية اليونسكو لعام 2005، والمعنية بحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي.

وأوضحت منظمة اليونسكو أنه يجب أن تُساهم مُقترحات المشاريع في تنفيذ، ووضع السياسات والتدابير التي لها تأثير هيكلي مُباشر على إنشاء وإنتاج وتوزيع، والوصول إلى مجموعة مُتنوعة من السلع والخدمات الثقافية؛ فضلاً عن تعزيز قدرات المؤسسات العامة ومنظمات المُجتمع المدني لدعم الصناعات والأسواق الثقافية المحلية والإقليمية القابلة للحياة.

تعزيز الصناعات الثقافية والإبداعية في البلدان النامية

وأكدت منظمة اليونسكو التزامها بتعزيز الصناعات الثقافية والإبداعية في البلدان النامية، باعتبارها ركائز أساسية لحماية وتعزيز التنوع الثقافي، وتشجيع الإبداع والابتكار، وبناء عالم أكثر استدامة.

وأضافت اليونسكو أنه يجب التقدم للحصول على هذا التمويل في موعد غايته 14 يونيو 2024.