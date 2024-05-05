«التموين»: توريد 1.8 مليون طن قمح محلي حتى الآن

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية توريد نحو 1.8 مليون طن قمح محلي من المزارعين منذ بدء موسم الحصاد في 13 أبريل حتى الآن.

وأكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، استمرار نقاط التخزين في استلام المحصول من الموردين خلال إجازة شم النسيم، منوها بأنّ الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي 3 أشهر.

استمرار عمليات التوريد طوال الأسبوع وأيام الإجازات

من جانبه، كشف المهندس وصفي عبد الله مدير مديرية التموين في بني سويف، عن استلام نحو 67 ألف طن من المحافظة حتى الآن، لافتا إلى استمرار عمليات التوريد طوال الأسبوع وأيام الإجازات، حيث وردت المحافظة العام الماضي 230 ألف طن.

وأوضح جمعة عبد الحفيظ وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية في بني سويف، خلال جولة على صوامع ومطاحن المحافظة لمتابعة عمليات التوريد بمشاركة المركز الإعلامي لوزارة التموين، أنّ المساحة المنزرعة من القمح خلال موسم 2024 بلغت 120 ألف فدان، مشيرا إلى تجهيز المديرية سعات تخزينية تصل إلى 250 ألف طن عبر 22 موقعا.

وأضاف أنّ مواقع الاستلام تتضمن صومعتين تابعتين للشركة القابضة للصوامع والتخزين، وأخرى تابعة لشركة مطاحن مصر الوسطي، و5 نقاط تابعين للشركتين و13 شونة تابعة للبنك الزراعي المصري.

ولفت وكيل مديرية التموين في بني سويف، إلى عدم رصد أي مخالفات حتى الآن بشأن نقل كميات من القمح المحلي إلى المحافظات الأخرى.

بدوره، قال محمد سيد مدير عام الشؤون التجارية بشركة مطاحن مصر الوسطى في بني سويف، إنّ الشركة يتبعها 4 مواقع تضم صومعة بسعة 25 ألف طن وشونة سعة 15 ألف طن ومركز تجميع 15 ألف طن في مطحن بوهلر، ومركز تجميع في ببا سعة 7 آلاف طن والتي تم تطويرها مؤخرا، وكذلك صومعة حقلية سعة 5 آلاف طن وشونة سعة 5 آلاف طن في الواسطى.

معدل التوريد اليومي من 1500 إلى 2000 طن

وأضاف سيد أنّه جرى حتى الآن استلام 25 ألف طن قمح محلي من المزارعين، ومعدل التوريد اليومي من 1500 حتى 2000 طن، كاشفا عن التعاقد مع مشروع مستقبل مصر في شرق العوينات على توريد 20 ألف طن سيتم توريدها خلال أيام.

وأوضح سيد أنّ شركة مطاحن مصر الوسطى يتبعها مطحنين في بني سويف، وتبلغ الطاقة الإنتاجية لمطحن تبارك 550 طن قمح يومي، ومطحن بوهلر بقدرة 300 طنا لتوفير الدقيق المدعم استخراج 87.5% لصالح المخابز عبر 4 مستودعات «ناصر، سمسطا، إهناسيا وببا»، فيما يقوم مطحن بوهلر بتوفير الدقيق لمخابز محافظة المنيا.

وأشار مدير عام الشؤون التجارية إلى أنّ شركة مطاحن مصر الوسطى قدّمت حوافز للمزارعين لتشجيعهم على توريد محصول القمح.

ولفت المهندس حسام طه رئيس قطاع مطاحن بني سويف، إلى أنّ إنتاج الدقيق نسبة استخراج 87.5% يتم من خلال مواصفات معينة وبجودة عالية، من خلال طحن القمح المحلي والقمح المستورد.

وأضاف طه أنّه يتم التعاقد مع عدد من الشركات المحلية لإجراء الصيانة الدورية لمواقع الشركة في بني سويف سواء كانت مطاحن أو شون، وجرى استحداث نظام ميكنة لجميع النقاط التخزينية للشركة، لمتابعة عمليات استلام وتوريد القمح المحلي والمستورد وإجراء عمليات الطحن وصرفه للمستودعات والمخابز.

وقال المهندس حسن محمد مدير صومعة سدس التابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين ببني سويف، إنّه جرى استلام 13 ألفا و300 طن تمثل 30% من المستهدف توريده خلال الموسم الجاري بالصومعة.

مستهدف استلام نحو 45 ألف طن خلال الموسم

واضاف أنّه مستهدف استلام نحو 45 ألف طن خلال الموسم، ويتم توريد 1700 إلى 2000 طن قمح يوميا، منوها بأنّ صومعة سدس تبلغ سعتها التخزينية 60 ألف طن إضافة إلى مركز التجميع سعة 6 آلاف طن.

من جهته، قال رمضان الشحات مدير المركز الإعلامي في وزارة التموين والتجارة الداخلية، إنّ كميات القمح المحلي المستهدف استلامها من المزارعين والموردين خلال موسم توريد 2024 مرشحة للزيادة على مستوى الجمهورية.